У Херсонській області на один місяць скасовують сухий закон

У Херсонській області на підконтрольній території на один місяць скасували заборону на торгівлю алкоголем. Це має допомогти відновленню економіки регіону, хоча для влади це рішення було важким.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що рішенням Ради оборони області заборона знімається з 15 березня, але є обмеження — продавати алкоголь можна з 10:00 до 15:00, військовим та правоохоронцям купувати заборонено.

Складність рішення Прокудін пояснив тим, що в області багато людей зі зброєю і постійні обстріли, проте криміногенну та економічну ситуацію погіршують алколомбарди та нелегальна торгівля алкоголем.