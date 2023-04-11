WP: Єгипет планував таємно продати росії до 40 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню

Президент Єгипту Абдель Фатах ас Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню для таємної доставки в росію.

Про це пише газета The Washington Post із посиланням на злиті документи американської розвідки.

Видання отримало доступ до надсекретного документа, який датований 17 лютого. Він підсумовує розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани про поставки снарядів і пороху росії. У злитому документі цитується заява Сісі про те, що він розглядає можливість продажу «звичайних речей» Китаю, щоб звільнити місце для «великого виробництва Sakr 45» — це тип 122-мм ракети, яку виготовляють в Єгипті, вона сумісна з російською реактивною системою залпового вогню «Град».