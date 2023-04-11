Генерал Олександр Павлюк: З Білорусі в Київську область у лютому 2022 року вдерлися 70 тисяч росіян

У лютому 2022 року з території Білорусі в Київську область вдерлися 70 тисяч росіян і 7 тисяч бронемашин, вони подолали 115 кілометрів.

Про це в інтервʼю «РБК» розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який тоді очолював Київську ОВА.

Він розповів, що після висадки російського десанту на аеродром в Гостомелі окупанти гелікоптерами переміщалися в район Бучанського парку, Бородянки, Королівки, Пирогова, Охотовки, Софіївської Борщагівки та Леонівки.

Щоб оточити Київ, росіяни почали також просуватися до Житомирської траси. Важливим містом на шляху росіян до Києва, за словами Павлюка, став Макарів — його не взяли під повний контроль, а обійшли. На лівому березі росіяни просувався в напрямку Городні та Чернігова, а також в напрямку Суми — Київ.