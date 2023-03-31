Поліція: На Київщині росіяни вбили 1 374 українці, зокрема 38 дітей

У Київській області від рук росіян загинули 1 374 українці, зокрема 38 дітей, 34 малюки зазнали поранень. Вважаються зниклими безвісти 280 людей.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, ці жертви не були випадковими, більшість окупанти вбили цілеспрямовано саме зі стрілецької зброї. Нєбитов додав, що Буча — це перший регіон Київщини, який звільнили швидко, тому росіяни не встигли приховати всі свої злочини.