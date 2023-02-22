Українські правоохоронці ідентифікували 91 росіянина, причетного до злочинів у Бучі

Україна ідентифікувала 91 російського військового, причетного до злочинів у Бучі Київської області.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, під час окупації російські окупанти скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів, вбили понад 1 700 цивільних, із них близько 700 — у Бучі.

Триває робота щодо притягнення винних до відповідальності.