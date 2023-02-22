Українські правоохоронці ідентифікували 91 росіянина, причетного до злочинів у Бучі

Україна ідентифікувала 91 російського військового, причетного до злочинів у Бучі Київської області.
Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.
За його словами, під час окупації російські окупанти скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів, вбили понад 1 700 цивільних, із них близько 700 — у Бучі.
Триває робота щодо притягнення винних до відповідальності.
- 2 вересня в Бучі завершили поховання незабраних тіл жителів, які померли під час окупації Бучанського району російськими військами. Тоді на кладовищі поховали 15 людей, серед них лише двох вдалося ідентифікувати.
- 3 лютого 2023 року голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що у Київській області виявили 1 369 тіл убитих окупантами мирних жителів, 197 загиблих залишаються неідентифікованими. Безвісти зниклими вважають 300 людей.