Премʼєр Ізраїлю передумав звільняти міністра оборони, який виступив проти судової реформи

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передумав звільняти міністра оборони Йоава Галланта. Той публічно виступив проти судової реформи, яка спровокувала протести.

Про це пише The Times of Israel.

«У нас були розбіжності, навіть серйозні розбіжності. Але я вирішив залишити ці розбіжності в минулому», — заявив премʼєр.

Нетаньягу оголосив про таке рішення наприкінці березня, але досі формально не звільнив Галланта через протести.

В Ізраїлі вже 14-й тиждень поспіль тривають протести проти судової реформи, у яких беруть участь десятки тисяч людей.

Чому реформа спричинила конфлікт

Судова реформа, запропонована міністром юстиції Яривом Левіним, стала однією з найрезонансніших ініціатив нового уряду. Вона обмежує повноваження Верховного суду щодо законів і рішень уряду, а останньому віддає контроль за відбором суддів. Отже, більшість у парламенті зможе ухвалити закон, навіть якщо суд визнає його антиконституційним. Критики реформи кажуть, що цей крок руйнує ізраїльську систему стримувань і противаг та штовхає її до автократії.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав Нетаньягу досягти компромісу зі своїми політичними опонентами та відтермінувати суперечливу судову реформу, однак уряд все одно представив її в парламенті.

Справа Біньяміна Нетаньягу

Нетаньягу в Ізраїлі звинувачують у шахрайстві, корупції та державній зраді. Якщо суд визнає його винним у корупції, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за іншими пунктами обвинувачення становить три роки.

Він звинувачення відкидає, називаючи себе «жертвою полювання на відьом», а необхідність реформи мотивує надмірністю влади судової системи, зокрема нібито втручанням у політичні рішення.

Опоненти Нетаньягу вважають, що премʼєр мотивований особистою неприязню до правової системи та має глибокий конфлікт інтересів. Запропонована судова реформа, на їхню думку, може допомогти Нетаньягу уникнути обвинувального вироку або взагалі призвести до закриття судової справи.