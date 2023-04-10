Данія хоче передати Україні близько сотні танків Leopard 1. Поставки планують розпочати до літа

Данія планує передати Україні близько сотні старих танків Leopard 1. Поставки хочуть розпочати до літа.
Про це заявив в. о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на брифінгу в Медіацентрі Україна.
«Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1», — сказав Поульсен.
Данія домовилися про поставки танків з Німеччиною. Зараз їх забирають з німецьких складів, ремонтують та модернізують.
Також Данія протягом місяця планує передати ще самохідні артилерійські установки Caesar. Зараз українські військові навчаються на них на данських полігонах.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.
- Уряд Данії погодив створення фонду в розмірі семи мільярдів данських крон (мільярд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році. На додаток до цього у 2024—2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки. Ці кошти повʼязані з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.