Данія хоче передати Україні близько сотні танків Leopard 1. Поставки планують розпочати до літа

Данія планує передати Україні близько сотні старих танків Leopard 1. Поставки хочуть розпочати до літа.

Про це заявив в. о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1», — сказав Поульсен.

Данія домовилися про поставки танків з Німеччиною. Зараз їх забирають з німецьких складів, ремонтують та модернізують.

Також Данія протягом місяця планує передати ще самохідні артилерійські установки Caesar. Зараз українські військові навчаються на них на данських полігонах.