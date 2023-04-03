Данія та Норвегія передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів

Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Норвегія передасть самі снаряди, а Данія — відповідні підривники.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Норвегії.

«Україна має значну потребу в артилерійських боєприпасах. Норвегія зробить свій внесок там, де може. Для безпеки як Європи, так і Норвегії важливо, щоб Україні вдалося відбити напад росії», — заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Там зазначили, що ця допомога доповнить рішення Данії про передачу Україні 19 самохідних гаубиць Caesar.

Снаряди візьмуть зі складів обох країн. Це означає, що їх можна доставити в Україну найближчим часом.