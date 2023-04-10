Китай завершив військові навчання навколо Тайваню. Десятки кораблів та літаків відпрацьовували блокаду острова

Китай оголосив про закінчення військових навчань біля Тайваню. Протягом трьох днів китайські літаки та кораблі імітували удари по стратегічних обʼєктах острова та відпрацьовували блокаду.
Про це пише Euronews.
Лише в неділю десятки китайських літаків перетнули так звану «серединну лінію» Тайванської протоки і входили в зону роботи ППО Тайваню.
«Не маючи наміру загострювати ситуацію, збройні сили Тайваню відстоюватимуть наш суверенітет і забезпечуватимуть нашу національну безпеку стриманим, раціональним та продуманим чином. Тим часом наші підрозділи ППО залишаються у стані підвищеної бойової готовності», — зазначили у Міноборони Тайваню.
Натомість у Китаї наголосили, що навчання спрямовані на «зміцнення миру», а також стали попередженням для Тайваню. Там підкреслюють, що мир у регіоні та незалежність Тайваню несумісні.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- У січні 2023 року ЗМІ писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.