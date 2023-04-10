У Рівному міськрада скасувала право УПЦ МП на користування землею

У Рівному міськрада припинила права Української православної церкви Московського патріархату на користування земельними ділянками на території громади.
Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.
За даними місцевого видання «7 днів», на момент початку роботи сесії в залі зареєструвалися 30 депутатів. Усі присутні були за те, щоб розірвати угоди з УПЦ МП про користування земельними ділянками, які належать громадам. Голосували окремо по кожній церкві.
Також депутати звернулися до Верховної Ради, уряду та Служби безпеки щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні.
- У Хмельницькому на сесії міської ради також проголосували за припинення права УПЦ МП на постійне користування землями.
- 9 квітня в Камʼянці-Подільському (Хмельницька область) біля собору Олександра Невського сталися сутички між прихильниками Православної церкви України та вірянами Української православної церкви Московського патріархату.