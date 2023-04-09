У Камʼянці-Подільському біля собору сталися сутички. Активісти ставлять намети

У Камʼянці-Подільському (Хмельницька область) біля собору Олександра Невського сталися сутички між прихильниками Православної церкви України та вірянами Української православної церкви Московського патріархату.

Місцеве видання Vsim пише, що протести біля храму відбуваються вже другий день. 8 квітня громада проголосувала за перехід до ПЦУ, але представники УПЦ МП не віддають їм ключі від храму і не пускають ревізійну комісію, яка має провести інвентаризацію.

«Код Камʼянця» пише, що біля собору зібралось близько 4 тисяч людей. Парафіяни УПЦ МП стали кільцем навколо собору, після чого й почалися сутички. Поліція намагалась розборонити людей. Про затриманих не повідомляють.

Після 19:00 активісти та представники ПЦУ почали розкладати намети. Вони сказали, що залишаться на ніч попри комендантську годину.

В УПЦ МП заявили про спробу захоплення храму.