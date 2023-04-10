Україна планує повернути українських дітей-сиріт із росії за допомогою міжнародної коаліції

Україна планує створити міжнародну коаліцію, щоб повернути українських дітей-сиріт, які перебувають під контролем росії.
Віцепремʼєр-міністр України Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Рада» заявила, що деякі міжнародні лідери вже висловили публічну підтримку цієї ініціативи. Серед них голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Для повернення дітей-сиріт з росії повинен бути посередник, яким може виступити Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН у справах біженці, ЮНІСЕФ тощо.
- Наразі відомо, що росія нелегально утримує на тимчасово захоплених територіях і незаконно вивезла на російську територію 4 396 українських дітей-сиріт.
- 8 квітня Україні вдалося повернути ще 31 дитину, яку депортувала росія.
- Перед цим, 30 березня, Ірина Верещук наголосила, що Україна готова забрати всіх депортованих дітей-сиріт на кордоні рф і будь-якої країни ЄС.
- 24 березня Єврокомісія у співпраці з Україною та Польщею запустила ініціативу, спрямовану на повернення українських дітей, яких викрала росія. ЄС організує конференцію для пошуку дітей та повернення їх в Україну.