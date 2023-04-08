В Україну вдалося повернути ще 31 дитину

Троє з повернутих дітей — Віталій, Артем і Анастасія, яких вдалося повернути з депортації, розповіли, як до них ставилися в росії, пише Укрінформ. За словами Віталія, він спочатку був в одному таборі, де була більш-менш нормальна ситуація, а потім його разом з іншими дітьми перемістили в інший табір.

«У цьому другому таборі, коли я зайшов до однієї з кімнат, то там не було ні килима, ні лінолеуму — нічого, просто цемент, і стояли 3 ліжка без постелі. Ми сиділи та чекали постіль 2 години, нам її ніхто так і не приніс. Ми пішли до директорки табору, і нам сказали, що вона не зобовʼязана нічого давати казали: “Ми вам не волонтери, треба було із собою везти”», — розповів Віталій. За його словами, їх годували холодною кашею, не давали чаю і сказали, що їм потрібно було брати з собою продукти.