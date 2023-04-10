WP: Восени минулого року росія ледь не збила в Україні британський розвідувальний літак

The Washington Post, посилаючись на витік нібито секретних документів Пентагону, пише, що восени 2022 року російський винищувач ледве не збив британський літак-розвідник RC-135 біля України.
Згідно з інформацією видання, інцидент стався 29 вересня біля узбережжя Криму.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес тоді повідомляв, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи «безрозсудно». Тоді один з літаків наблизився на відстань 4,5 метра, а інший випустив ракету.
У WP повідомили, що представники Пентагону та посольства Британії у Вашингтоні відмовилися коментувати це, а посольство росії не відповіло на запит.
- 6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам американської газети The New York Times, що цього тижня в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви. Але фото графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.