МВС оголосило в розшук священника, який у Хмельницькому побив військового

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який на початку квітня побив військового в соборі міста Хмельницького.

Уранці 2 квітня в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового Артура Ананьєва, який запитав: «Скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?» На місце приїхала поліція, а потім порушила кримінальне провадження проти священників за фактом групового хуліганства.