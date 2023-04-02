Міськрада Хмельницького забере в УПЦ МП усю землю на території громади. Рішення ініціювали після побиття військового у церкві

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що міськрада на найближчому засіданні припинить користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади. Такі ж рішення ініціюють для обласної та районної рад.
Так він відреагував на те, що в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового, який запитав, «скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?»
Він заявив, що всі, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол, — звільнені.
«Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону: раз і назавжди заборонити це ефесбешне кубло», — наголосив Симчишин.
- На початку вторгнення Артур Ананьєв пішов служити добровольцем у складі 19 стрілецького батальйону. На фронті він отримав контузію та черепно-мозкову травму. Після інциденту поліція затримала військового за статтею «дрібне хуліганство», оскільки він розпочав словесну перепалку та нібито скинув на підлогу Євангелія. Утім побратими кажуть, що Євангеліє упало в попа — його ніхто не скидав.