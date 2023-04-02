Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття військового у церкві Хмельницького

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти священика за фактом побиття військового в соборі міста Хмельницького. Ідеться про частину 2 статті 296 ККУ (грубе хуліганство).

Про це у коментарі «Бабелю» повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

За її словами, патрульні поліцейські, які прибули на виклик, опитали вірян, присутніх у храмі. Ті повідомили, що військовий Артур Ананьєв облив священника водою, шарпав його та лаявся.

Сам Ананьєв від надання пояснень відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Відтак патрульні склали на нього адмінматеріали за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство, а проти ченця відкрили кримінальну справу.