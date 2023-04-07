СБУ повідомила про підозру проросійському псевдополітологу Олександру Лазарєву

Служба безпеки повідомила про підозру псевдополітологу Олександру Лазарєву. Ще до початку повномасштабної війни він працював на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Лазарєв безпосередньо займався «розкруткою» медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні російських наративів. Зокрема, був частим гостем в ефірах підсанкційних каналів «Наш», Zik, NewsOne, 112 і Russia Today.

У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України «громадянською війною». Після 24 лютого 2022 року Лазарєв приховано виїхав за кордон.

Згодом він прибув до Криму та почав допомагати окупаційному главі півострова Аксьонову проводити інформаційні кампанії.

Лазарєв отримав підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Українські правоохоронці працюють над тим, щоб притягти злочинця до відповідальності.