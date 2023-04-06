Україна замовила у Польщі на 50 БТР Rosomak більше, ніж оголошувалося раніше

Україна замовила у Польщі 150 колісних бронетранспортерів Rosomak, що на 50 машин більше, ніж повідомляв премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Дані оборонної угоди озвучив речник уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, напередодні однією з головних тем переговорів між Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським було питання закупівлі польської військової техніки.

За підсумками зустрічі Україна підписала документ про закупівлю 150 БТР Rosomak, близько 50 самохідних мінометів RAK (на три роти) і 100 ракет для ПЗРК PIORUN.