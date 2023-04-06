Президент Франції зустрівся з лідером Китаю. Вони обговорювали війну росії проти України

Французький президент Емманюель Макрон прибув у Пекін з візитом до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Головною темою для обговорень стала війна рф проти України.

Про це пишуть AFP і Global Times.

Макрон заявив, що розраховує на свого китайського колегу, аби «привести до тями» росію і «посадити всіх за стіл переговорів». За його словами, Китай має зіграти провідну роль у відновленні миру в Україні.

На це китайський лідер Сі Цзіньпін відповів, що сподівається на політичний розвʼязок війни, і закликав до двосторонніх переговорів Україну й росію. Також він виступив проти застосування ядерної зброї в Україні.