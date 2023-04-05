«Укроборонпром» трансформують у пʼять галузевих холдингів

Трансформація концерну «Укроборонпром» передбачає створення пʼяти галузевих холдингів.

«Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для пʼяти галузевих науково-виробничих обʼєднань — бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі — відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО», — повідомив гендиректор Юрій Гусєв в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, з огляду на розвиток напряму безпілотної авіації, він може стати окремим холдингом й окремою кооперацією з приватними виробниками, які успішно реалізують свої завдання.

Гусєв уточнив, що з урахуванням одного нового підприємства наразі у «периметрі» групи 119 компаній. «Три підприємства передано за час війни до Міністерства оборони, два з них — тимчасово. Це підприємства, що опікуються купівлею озброєння на зовнішніх ринках», — додав він.

Водночас деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад, спецекспортери) і будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.