«Укроборонпром» трансформують у пʼять галузевих холдингів

Трансформація концерну «Укроборонпром» передбачає створення пʼяти галузевих холдингів.
«Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для пʼяти галузевих науково-виробничих обʼєднань — бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі — відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО», — повідомив гендиректор Юрій Гусєв в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.
За його словами, з огляду на розвиток напряму безпілотної авіації, він може стати окремим холдингом й окремою кооперацією з приватними виробниками, які успішно реалізують свої завдання.
Гусєв уточнив, що з урахуванням одного нового підприємства наразі у «периметрі» групи 119 компаній. «Три підприємства передано за час війни до Міністерства оборони, два з них — тимчасово. Це підприємства, що опікуються купівлею озброєння на зовнішніх ринках», — додав він.
Водночас деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад, спецекспортери) і будуть у прямому підпорядкуванні корпоративного центру.
- 21 березня Кабінет міністрів вирішив перетворити державний концерн «Укроборонпром» на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», де 100% акцій належать державі.