Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. Ось що туди увійшло

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. У списку:
- додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- приблизно 400 гранатометів і 200 тисяч снарядів;
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
- 9 протидронних систем, які встановлюють на легку бронетехніку;
- 61 паливозаправник;
- 3 радари для спостереження за повітрянами цілями;
- снаряди для «Градів»;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї;
- 8 важких бензовозів і 105 бензовозів;
- броньовані мостові системи для переправ.
- Пентагон також прискорює постачання танків Abrams в Україну, адже вирішив відправити вже відремонтовану стару модель M1A1. Техніка може надійти в зону бойових дій за 8—10 місяців. Також наприкінці березня стало відомо, що українські військові завершили навчання на Patriot.
- Наприкінці березня Білий дім заявив, що не бачив жодних порушень, повʼязаних із тим, як Україна використовує військову допомогу.
- На початку березня агентство Reuters писало, що Україна попросила у США касетні боєприпаси, щоб скидати їх із безпілотників.