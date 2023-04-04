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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. Ось що туди увійшло

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда. У списку:

  • додаткові ракети для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • приблизно 400 гранатометів і 200 тисяч снарядів;
  • 11 тактичних машин для евакуації техніки;
  • 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;
  • 9 протидронних систем, які встановлюють на легку бронетехніку;
  • 61 паливозаправник;
  • 3 радари для спостереження за повітрянами цілями;
  • снаряди для «Градів»;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї;
  • 8 важких бензовозів і 105 бензовозів;
  • броньовані мостові системи для переправ.