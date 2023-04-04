У 21 населеному пункті Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Вивезти планують 126 дітей.
Про це 4 квітня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
В області працюють 5 евакуаційних екіпажів поліції «Білі янголи», вони вивезуть дітей на броньованих автомобілях.
Евакуйованих дітей у супроводі одного з батьків або ж законного представника забезпечать безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
- З питань евакуації з Донецької області можна звертатись до представників місцевої влади або ж за номером (098) 890-33-18. Для евакуації тяжкохворих та людей з інвалідністю: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.
- 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, насамперед це торкнеться Бахмуту. Дітей евакуюватимуть у супроводі одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника.