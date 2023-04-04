У 21 населеному пункті Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Вивезти планують 126 дітей.

Про це 4 квітня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В області працюють 5 евакуаційних екіпажів поліції «Білі янголи», вони вивезуть дітей на броньованих автомобілях.

Евакуйованих дітей у супроводі одного з батьків або ж законного представника забезпечать безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.