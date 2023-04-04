У районі Краматорська підтоплені 260 будинків. Снігопад розбив частину дамби

У районі міста Краматорськ Донецької області, яке постійно обстрілює росія, березневий снігопад розбив частину дамби, через що збільшився викид води — підтоплені 260 будинків на 30 вулицях.
Про це 4 квітня повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко та міський голова Олександр Гончаренко.
На одному зі ставків частково зруйнований водоскидний шлюз — через це вода тече неконтрольовано. Зараз рятувальники створюють бетонне загородження та розчищають русло річки, щоб мінізувати наслідки розливу.
Із затоплених будинків до тимчасового житла евакуювали 6 людей.
- У жовтні 2022 року «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з містом Краматорськ Донецької області. Поїзди в цьому напрямку не курсували від початку квітня — після російського удару по вокзалу.