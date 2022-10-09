Розслідування CIR: Удару по вокзалу в Краматорську завдала росія. Ракету випустили з окупованої Донецької області

Дослідники з Centre for Information Resilience дійшли висновку, що по залізничному вокзалу у Краматорську у квітні вдарила саме росія. Звіт показує три пуски ракет у період удару. Стовпи диму вказують на траєкторію у бік Краматорська, і всі три місця запуску знаходяться на території, окупованій росією.

У день обстрілу Краматорська, 8 квітня, вранці в соціальні мережі завантажили кілька фото та відео, на яких зафіксовано ракети в польоті над окупованою територією на схід від Донецька. Слідчі згрупували їх у три групи:

два види ракет, що летять з півдня окупованого Харцизька, незадовго до удару або після 09:00;

фотографія парних стовпів диму на південний схід від Зугресу — 10:18;

три спостереження за польотом ракет із південного заходу від Шахтарська — 10:22, 10:25 та 10:26. Спостереження з цієї групи — це ймовірне місце, звідки було випущено ракету, яка і вразила залізничний вокзал у Краматорську.

Супутник Європейського космічного агентства Sentinel 236 пролетів над районом, звідки були випущені ракети, об 11:36 за місцевим часом — приблизно за годину після удару по Краматорську. Дослідникам вдалося виявити дві ділянки з великими клубами диму від горіння трави — звичайне явище після пусків ракет. Ці місця горіння збігаються із зображеннями першої та третьої групи, причому третя група є найбільш імовірним місцем запуску ракети.

Попри те, що в мережі циркулювало кілька відеороликів, а на супутникових знімках було визначено кілька пожеж як потенційних стартових майданчиків, є один чіткий майданчик, на якому видно дим від того місця, де відбувся запуск — найбільший шлейф іде з ділянки поруч із золовідвалом на Зуївській електростанції, неподалік селища Шахтне.

Другу позицію, що збігається зі знімками першої групи, виявили у полі на південь від Харцизька. CIR також зміг використати супутникові знімки для визначення третього можливого місця запуску — це поле на схід від Шахтарська і на південь від Гірського.

Усі ці три імовірні місця знаходяться на окупованій території. Найзахідніший з них пусковий майданчик розташований майже за 35 км від найближчої неокупованої території. І попри те, що росія заперечує використання ракет «Точка-У», інформація з відкритих джерел свідчить про протилежне.

«Докази з відкритих джерел, зібрані та перевірені слідчими CIR, свідчать про те, що росія, ймовірно, є винуватцем ракетного удару, внаслідок якого загинули 59 мирних жителів на вокзалі Краматорська», — зазначили розслідувачі.

8 квітня 2022 року росія вдарила «Точкою-У» по залізничному вокзалу міста Краматорськ Донецької області, де люди чекали на евакуаційний потяг. Загинули 59 людей.