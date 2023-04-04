Заступник голови Федерації профспілок України за $150 тисяч хабаря хотів, аби йому змінили запобіжний захід

Заступника голови Федерації профспілок України викрили на тому, що він збирався дати хабар, аби йому змінили запобіжний захід у справі про незаконне відчуження майна на понад 138 мільйонів гривень.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 4 квітня.

Чиновник через посередника планував передати суддям Київського апеляційного суду $150 тисяч, аби йому змінили запобіжний захід (з грудня 2022 року він сидить у СІЗО з альтернативою застави у 124 млн гривень).

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