Заступник голови Федерації профспілок України за $150 тисяч хабаря хотів, аби йому змінили запобіжний захід

Заступника голови Федерації профспілок України викрили на тому, що він збирався дати хабар, аби йому змінили запобіжний захід у справі про незаконне відчуження майна на понад 138 мільйонів гривень.
Про це Державне бюро розслідувань повідомило 4 квітня.
Чиновник через посередника планував передати суддям Київського апеляційного суду $150 тисяч, аби йому змінили запобіжний захід (з грудня 2022 року він сидить у СІЗО з альтернативою застави у 124 млн гривень).
- У грудні 2022 року ДБР повідомило про підозру заступнику голови Федерації профспілок України. Він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватній компанії будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Загальна вартість приміщення становила понад 138 млн грн. Лікарню, яка взагалі не підлягала відчуженню, продали ще й за значно нижчою вартістю.