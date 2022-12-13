ДБР оголосило про підозру заступнику голови Федерації профспілок. Його вже арештували

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру заступнику голови Федерації профспілок України. Його підозрюють у незаконному відчуженні майна на 138 мільйонів гривень.
Про це пише пресслужба ДБР.
«Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що заступник голови ФПУ у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення щодо незаконного відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана ще й за значно нижчою вартістю», — зазначили правоохоронці.
Чоловікові повідомили про підозру за розтрату чужого майна та зловживання службовим становищем.
Суд вже обрав йому запобіжний захід. Підозрюваного посадили за ґрати з альтернативою внесення застави у розмірі 124 мільйонів гривень. Також суд відсторонив його від посади на два місяці.
- 25 листопада працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали профспілкам право власності на держмайно. За даними слідства, із 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси.