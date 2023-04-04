У Великій Британії TikTok оштрафували на £12,7 мільйона через використання даних дітей

У Великій Британії TikTok оштрафували на £12,7 мільйона ($15,86 мільйона) через неправомірне використання даних дітей.
Про це пише BBC.
Розслідування виявило, що застосунок порушував британський закон про захист даних у період з травня 2018 року по липень 2020 року. У вересні 2022 року Управління уповноваженого з інформації Великої Британії (ICO) надіслало TikTok повідомлення про намір — передвісник потенційного штрафу.
За оцінками ICO, у 2020 році TikTok дозволив близько 1,4 мільйона британських дітей віком до 13 років використовувати свою медіаплатформу, попри те що правила соцмережі забороняють дітям цього віку створювати акаунти.
Закон Великої Британії про захист даних зобовʼязує платформи, які використовують особисті дані для надання інформації дітям до 13 років, отримати згоду батьків.
- У лютому 2022 року розробники TikTok почали тестувати функцію батьківського контролю й обмеження доступу до контенту за віком. TikTok вирішив посилити контроль за контентом на тлі ретельної перевірки з боку влади США після критики Instagram за шкоду для психічного здоровʼя підлітків.
- У листопаді 2022 року TikTok підвищив мінімальний вік для прямих трансляцій з 16 до 18 років. Розслідувачі BBC виявили, що діти виходять у прямий ефір із сирійських таборів для біженців і просять пожертви. Деякі з них отримують до $1 000 на годину, але коли вони знімають готівку, TikTok забирає до 70% коштів.
- На початку 2023 року TikTok запровадив щоденні ліміти використання для неповнолітніх.