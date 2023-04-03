NBC News: Китайський аеростат, який літав над США, все ж зміг зібрати розвідувальну інформацію

Китайська повітряна куля-шпигун, що літала над США, змогла зібрати розвіддані з кількох секретних американських військових обʼєктів.
Про це йдеться в розслідуванні NBC News із посиланням на двох чинних та одного колишнього американського посадовця.
За словами цих трьох чиновників, Китай зміг керувати повітряною кулею, щоб вона зробила кілька прольотів над деякими обʼєктами і передавала зібрану інформацію до Пекіну в режимі реального часу. Розвідувальні дані аеростат зміг отримати в основному з електронних сигналів від систем озброєння або з повідомлень від персоналу бази.
Три чиновники заявили, що Китай міг би зібрати набагато більше розвідувальних даних із секретних обʼєктів, якби не зусилля адміністрації Байдена.
Повітряна куля мала механізм самознищення, який Китай міг дистанційно активувати, однак цього не зробив: або через несправність механізму, або в Китаї вирішили не запускати його.
Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним дирижаблем, який випадково відхилився від курсу, і що США надто гостро відреагували, збивши її.
- Повітряна куля вперше увійшла до повітряного простору США над Аляскою 28 січня Протягом наступних чотирьох днів повітряна куля летіла над Монтаною, а саме над авіабазою Мальмстрем, де США зберігають деякі зі своїх ядерних активів.
- За даними американським чиновників, щойно про існування повітряної кулі стало відомо, Китай збільшив її швидкість, намагаючись вивести з повітряного простору США якомога скоріш. США збили повітряну кулю 4 лютого біля узбережжя Південної Кароліни (ось фото), посадовці все ще аналізують знайдені уламки. Ще дві повітряні кулі збили 11 та 13 лютого.