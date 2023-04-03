The New York Times відмовилася платити за синю галочку у Twitter. Ілон Маск звинуватив газету в лицемірстві

Газета The New York Times втратила золоту галочку верифікації у Twitter, бо відмовилася платити за неї. Власник соцмережі Ілон Маск назвав видання лицемірним, нагадуючи про їхню платну підписку.

Про це пише Bloomberg.

The New York Times стала одним із перших великих видань, що вирішили не платити $1000 на місяць за верифікацію акаунта. У відповідь на це Twitter рішенням Ілона Маска видалив галочку для головного облікового запису газети.

До того ж представник газети сказав, що вони не відшкодовуватимуть репортерам вартість Twitter Blue для особистих акаунтів, за винятком особливих випадків, коли верифікація знадобиться для створення репортажу.

Пізніше гендиректор соцмережі заявив, що «у NY Times неймовірно лицемірять, оскільки вони дуже агресивно змушують усіх оплачувати свою підписку».

«​​Справжня трагедія NYT у тому, що їхня пропаганда навіть не цікава. Їхня стрічка — це твіттер-аналог діареї. Це нечитабельно», — додав Ілон Маск.