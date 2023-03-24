Підписку на Twitter Blue зробили доступною у всьому світі

У Twitter послуга Blue, яка дає блакитну позначку, тепер доступна по всьому світі.

Про це компанія повідомила на своєму акаунті.

Заплативши $8 на місяць ($11, якщо ви зареєструєтесь через застосунок для iOS), ви отримаєте синю галочку та можливість писати твіти на 4 000 символів. Також у доступі буде найвищий рейтинг у відповідях та можливість редагувати пости.

Крім того, Twitter почав приймати заявки на отримання сірих галочок, які верифікують державних службовців та організації. Заявники повинні використовувати або державне посвідчення, або дійсну адресу електронної пошти, а також описати свої посади та функції. Компанії ж можуть подавати заявки на отримання золотих галочок.

Глобальне розгортання може мати вирішальне значення для підвищення популярності Blue. Станом на середину січня платна опція налічувала лише 180 000 підписників у США. Генеральний директор Ілон Маск хоче, щоб половину доходів Twitter отримувала від підписок, а для цього потрібно охопити широку аудиторію.