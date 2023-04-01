Twitter оприлюднив вихідний код алгоритму рекомендацій. Таким чином компанія хоче виправити помилки

Twitter розкрив частину вихідного коду — алгоритми рекомендацій для користувачів. Компанія зробила це, аби виправити помилки в коді, на які їм вкажуть.
Про це пише власник компанії Twitter Inc. Ілон Маск.
Рекомендаційний алгоритм зʼявився на вебсервісі GitHub. Він відповідає за керування твітами, які бачать користувачі в стрічці «Для вас».
За словами Маска, компанія швидко реагуватиме на помилки, які виявлять користувачі, і виправлятиме їх, називаючи це «кроком до більшої прозорості».
Водночас Twitter заявив, що вся конфіденційна інформація користувачів, коди рекламних рекомендацій та дані, які використовуються для навчання алгоритму рекомендацій, залишаться недоступними для широкого загалу.
- На одному з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення GitHub невідомий виклав частини вихідного коду соцмережі Twitter. У викладених даних була інформація про вразливості в системі безпеки, яку можуть використати хакери. Компанія Ілона Маска 24 березня звернулася до GitHub з вимогою видалити код, а потім і до суду, щоб отримати дані користувача, який злив код. Twitter виграв суд.
- До цього гендиректор Twitter Ілон Маск написав, що 31 березня соцмережа відкриє весь вихідний код, який використовується для рекомендацій твітів, щоб вносити в нього зміни в міру звернень користувачів, аби ті бачили менше «дурниць» у стрічці.