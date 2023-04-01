Twitter оприлюднив вихідний код алгоритму рекомендацій. Таким чином компанія хоче виправити помилки

Twitter розкрив частину вихідного коду — алгоритми рекомендацій для користувачів. Компанія зробила це, аби виправити помилки в коді, на які їм вкажуть.

Про це пише власник компанії Twitter Inc. Ілон Маск.

Рекомендаційний алгоритм зʼявився на вебсервісі GitHub. Він відповідає за керування твітами, які бачать користувачі в стрічці «Для вас».

За словами Маска, компанія швидко реагуватиме на помилки, які виявлять користувачі, і виправлятиме їх, називаючи це «кроком до більшої прозорості».

Водночас Twitter заявив, що вся конфіденційна інформація користувачів, коди рекламних рекомендацій та дані, які використовуються для навчання алгоритму рекомендацій, залишаться недоступними для широкого загалу.