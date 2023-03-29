Twitter отримає дані від GitHub після витоку коду. Компанія виграла суд

Twitter виграла суд за запитом до одного з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного забезпечення GitHub, куди невідомий користувач злив частину вихідного коду соцмережі. Тепер платформа повинна передати особисту інформацію облікового запису, який опублікував код.

Про це пише Bloomberg.

Федеральний суд Каліфорнії зобовʼязав вебсервіс GitHub до 3 квітня передати дані користувача під ніком FreeSpeechEnthusiast, який злив вихідний код Twitter — компанії Ілона Маска, оскільки невідомий порушив закон про захист авторських прав у цифрову добу.

Щодо ніку цього невідомого користувача (перекладається як «ентузіаст свободи слова»), то він може бути насмішкою власне над Ілоном Маском, який обіцяв принести у Twitter свободу слова.