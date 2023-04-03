Фінляндія офіційно стане членом НАТО 4 квітня. Президент країни Саулі Нііністьо вирушить до Брюсселю, де візьме участь в урочистій церемонії.

Про це повідомляється на сайті президента.

На офіційній церемонії урочисто підпишуть відповідні документи та піднімуть прапор Фінляндії у штаб квартирі НАТО. Нііністьо проведе зустріч з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом, після чого відбудеться спільна пресконференція.

У вівторок, 4 квітня, в Брюсселі вперше з 2017 року відбудеться засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі України. Угорщині не вдалося його заблокувати. Засідання відвідає голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він обговорить постачання зброї і виробництво боєприпасів, спецтрибунал для росії, посилення санкцій та гуманітарну допомогу.