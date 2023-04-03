Українці зможуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис»

Українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер європейські країни зможуть перевірити накладений підпис і встановити, хто саме підписав документ. Зараз функція працює у режимі бета-тесту.

Щоб скористатися нею, треба оновити застосунок «Дія» до останньої версії, і там автоматично зʼявляться два варіанти підпису — за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).

«Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо», — пояснив Федоров.

Під час бета-тесту підписати документ з «Дія.Підпис-EU» можна на двох платформах: ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу «Вчасно».