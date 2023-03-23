У «Дії» тестують скасування спільного користування автівкою

У застосунку «Дія» доопрацювали послугу шерингу автомобіля й запустили бета-тест скасування цього дозволу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Раніше ви ділилися своїм техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете скасувати шеринг — якщо більше не актуально або хочете поділитися авто з іншою людиною», — пояснив Федоров.

У бета-тестуванні беруть участь одразу двоє людей: власник авто та водій, для якого шерять авто. Обом потрібно мати «Дія.Підпис» та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба залишити свій відгук.

Ця послуга дозволяє у будь-якій частині світу дати або забрати право на кермування авто іншій людині.