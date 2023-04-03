Пригожин заявив, що Бахмут «юридично» окупований. Глава Офісу президента Андрій Єрмак просить «спокійно реагувати на фейки»

Власник та керівник «ПВК Вагнера», яка воює на території України, Євген Пригожин заявив, що вони «юридично взяли Бахмут».
Пресслужба Пригожина опублікувала відео, на якому він підняв російський прапор нібито біля будівлі адміністрації Бахмуту.
«2 квітня 2023 року, 23:00 рівно. Позаду мене будівля міської адміністрації. Ми поставили російський прапор із написом «Владлену Татарському добра памʼять» та прапор «ПВК Вагнера» на міській адміністрації Бахмуту. Юридично Бахмут узято. У західних районах зосереджений противник», — заявив Пригожин.
В Офісі президента закликали не реагувати на заяву Євгена Пригожина про взяття Бахмуту. Очільник ОП Андрій Єрмак назвав його відео фейком.
- Оборона Бахмуту фактично триває з липня 2022 року, а останні два місяці там точаться запеклі бої. На взятті цього міста окупанти зосередили свої основні сили. Україна продовжує оборону міста, адже це ускладнює просування росіян в інших напрямках. Деякі дороги до Бахмуту досі під українським контролем, хоча і прострілюються артилерією окупантів. У місті росіяни повільно просуваються до центру одразу з трьох боків — бої тривають уже за кількасот метрів від міської ради.