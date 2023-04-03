Пригожин заявив, що Бахмут «юридично» окупований. Глава Офісу президента Андрій Єрмак просить «спокійно реагувати на фейки»

Власник та керівник «ПВК Вагнера», яка воює на території України, Євген Пригожин заявив, що вони «юридично взяли Бахмут».

Пресслужба Пригожина опублікувала відео, на якому він підняв російський прапор нібито біля будівлі адміністрації Бахмуту.

«2 квітня 2023 року, 23:00 рівно. Позаду мене будівля міської адміністрації. Ми поставили російський прапор із написом «Владлену Татарському добра памʼять» та прапор «ПВК Вагнера» на міській адміністрації Бахмуту. Юридично Бахмут узято. У західних районах зосереджений противник», — заявив Пригожин.

В Офісі президента закликали не реагувати на заяву Євгена Пригожина про взяття Бахмуту. Очільник ОП Андрій Єрмак назвав його відео фейком.