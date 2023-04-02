Друга група українських військових завершила навчання на британських САУ AS90

Друга група українських артилеристів завершила навчання на британській 155-мм самохідній артилерійській установці AS90. Підготовка розпочалась у лютому цього року.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Навчання на цих САУ є частиною зобовʼязання Великої Британії підтримувати Україну в боротьбі з росією.

Від початку року Велика Британія зобовʼязалася надати Україні 14 основних бойових танків Challenger 2, боєприпаси до них і запасні частини, а також забезпечити Україну навчанням.

У січні премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв Володимиру Зеленському, що слідом за танками Challenger 2 буде близько 30 великих самохідних гармат AS90.