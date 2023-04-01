Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу наміснику Лаври Павлу

Шевченківський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу наміснику Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павлу.
Про це пише Укрінформ.
Павло поскаржився в суді на погане самопочуття. Тому засідання суду продовжать у понеділок о 9-й ранку.
- Служба безпеки України 1 квітня вручила підозру митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) після збору доказів. За даними слідства, він виправдовував війну росії проти України та розпалював релігійну ворожнечу. СБУ повідомила Лебедю підозру за порушення рівноправності громадян (ч. 1 ст. 161 КК) і за виправдовування дій рф (ч. 1 ст. 436-2 КК).
- Цього ж дня Служба безпеки України провела обшуки в помешканні митрополита УПЦ МП Павла. На 12:00 владику викликали на допит. Після чого мали обирати міру запобіжного заходу.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня мало залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.