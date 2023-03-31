У Гаазі почали судити експрезидента Косова — його звинувачують у воєнних злочинах

У понеділок, 3 квітня, колишній президент Косова Хашим Тачі постане перед судом у Гаазі за обвинуваченням у воєнних злочинах під час війни із Сербією в 1998—1999 роках.
Про це повідомляє Reuters.
Спеціальний суд Косова, створений у Гаазі, у листопаді 2020 року висунув Тачі обвинувачення за 10 пунктами у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, включно з переслідуваннями, убивствами, катуваннями і насильницькими зникненнями людей під час війни.
Сам Тачі, виступаючи в суді в Гаазі, не погодився з жодним зі звинувачень. Він заявив, що всі висунуті проти нього звинувачення є безпідставними. Екслідер косовських албанців двічі відмовився визнати себе винним.
6 листопада суд у Гаазі заарештував Хашима Тачі, колишніх очільників парламенту країни Кадрі Веселі та Якупа Красничі, а також депутата Реджепа Селімі. Їх перевели до слідчого ізолятора. Їх звинувачують у воєнних злочинах (вбивство понад 100 осіб) під час війни в Косові в 1998—1999 роках.
За день до того Тачі подав у відставку, щоб постати перед судом. Він заявив, що таким чином робить крок «для захисту цілісності президентства Косова».
- Косово — це район у Сербії, населений албанцями. У 1991 році в окрузі проголосили незалежність. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте у 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.