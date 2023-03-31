У Гаазі почали судити експрезидента Косова — його звинувачують у воєнних злочинах

У понеділок, 3 квітня, колишній президент Косова Хашим Тачі постане перед судом у Гаазі за обвинуваченням у воєнних злочинах під час війни із Сербією в 1998—1999 роках.

Про це повідомляє Reuters.

Спеціальний суд Косова, створений у Гаазі, у листопаді 2020 року висунув Тачі обвинувачення за 10 пунктами у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, включно з переслідуваннями, убивствами, катуваннями і насильницькими зникненнями людей під час війни.

Сам Тачі, виступаючи в суді в Гаазі, не погодився з жодним зі звинувачень. Він заявив, що всі висунуті проти нього звинувачення є безпідставними. Екслідер косовських албанців двічі відмовився визнати себе винним.

6 листопада суд у Гаазі заарештував Хашима Тачі, колишніх очільників парламенту країни Кадрі Веселі та Якупа Красничі, а також депутата Реджепа Селімі. Їх перевели до слідчого ізолятора. Їх звинувачують у воєнних злочинах (вбивство понад 100 осіб) під час війни в Косові в 1998—1999 роках.

За день до того Тачі подав у відставку, щоб постати перед судом. Він заявив, що таким чином робить крок «для захисту цілісності президентства Косова».