Рада директорів МВФ схвалила кредитну програму Україні на $15,6 мільярда

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 мільярда, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.
Про це пише Reuters із посиланням на проінформоване про це рішення джерело.
«Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті», — пише агентство.
Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що МВФ затвердив чотирирічну програму підтримки України на загальну суму $15,6 млрд.
Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня.
Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.
- У лютому у Варшаві завершилася місія Міжнародного валютного фонду, яка оцінювала ситуацію в Україні та виконання нею умов. За результатами Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про перегляд моніторингової програми.