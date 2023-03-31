Рада директорів МВФ схвалила кредитну програму Україні на $15,6 мільярда

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму $15,6 мільярда, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

Про це пише Reuters із посиланням на проінформоване про це рішення джерело.

«Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті», — пише агентство.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що МВФ затвердив чотирирічну програму підтримки України на загальну суму $15,6 млрд.

Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня.

Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.