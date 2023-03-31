Премʼєр Іспанії закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав його поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Іспанія підтримує українську «формулу миру».
Про це пише Reuters.
«Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну і закликав Сі поговорити з президентом Зеленським», — заявив Санчес.
За його словами, прямий діалог дозволив би Сі Цзіньпіну дізнатися про мирний план Києва «з перших вуст».
Іспанський премʼєр упевнений, що «формула миру» допоможе закласти основи міцного миру в Україні. До того ж вона «повністю відповідає Статуту ООН та її принципам.
Водночас посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун зазначив, що КНР контактує з Україною і не виключає спілкування Сі Цзіньпіна із Зеленським.
- Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Президент України спілкувався з головою КНР до початку повномасштабної війни. Він неодноразово казав, що хоче говорити з Сі Цзіньпіном. Очікувалося, що після березневого візиту лідера Китаю в Москву відбудеться розмова між ним і Зеленським, але в Офісі президента заявили, що з організацією виникли певні складнощі через позицію Китаю.