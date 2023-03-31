The Wall Street Journal вимагає вислати російського посла й журналістів зі США. Це реакція на арешт Евана Гершковича

Американська газета The Wall Street Journal закликає Вашингтон вислати посла рф і всіх російських журналістів у відповідь на арешт американського журналіста, якому ФСБ росії закидає звинувачення в шпигунстві.
Про це йдеться в газетній статті.
Редакція The Wall Street Journal, де працює Еван Гершкович, хоче, аби президент США Джо Байден зробив усе для звільнення журналіста й розглянув можливіть «дипломатичної та політичної ескалації» з росією.
Крім того, газета заявила, що «вислати посла росії у США і всіх російських журналістів, які тут працюють» — це найменше, на що вони очікують, оскільки захист громадян — це головний обовʼязок американського уряду.
Як написали журналісти, арешт їхнього колеги «підсилює звичку Кремля брати в заручники американців, і є ще одним свідченням того, що росія відокремлюється від спільноти цивілізованих націй».
- Суд Москви відправив у СІЗО американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича терміном до 29 травня 2023 року. Йому закидають шпигунство і збір інформації про секретне підприємство, за що загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.
- До цього ФСБ повідомила, що затримала журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, який, за словами російської спецслужби, «за завданням США займався збором відомостей про одне з підприємств російського військово-промислового комплексу, що є держтаємницею».