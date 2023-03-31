Європол видалить велику кількість конфіденційних даних. Агентство звинувачують у незаконному зберіганні інформації

Поліцейське агентство ЄС — Європол, звинувачують у бажанні повторити стиль «масового стеження» Агентства нацбезпеки США. Такий висновок зробив Європейський інспектор із захисту даних (EDPS).

Про це пише Guardian.

Європол зібрав конфіденційні дані звітів про злочини, зашифрованих телефонних служб і мігрантів, які шукали міжнародного захисту й не були пов’язані зі злочинами.

Наглядовий орган наказав Європолу стерти дані й з’ясувати, що можна зберігати законно.

Однак єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон виступила на захист Європолу, мовляв, ці дані дозволяють правоохоронцям виконувати обовʼязки. Поліцейське агентство ЄС теж заперечує будь-які незаконні дії зі свого боку.

Прихильники захисту даних тим часом кажуть, що обсяг інформації, яка зберігається в системах Європолу, — це масове стеження й крок до створення аналога Агентства національної безпеки США.