У Франції дозволили використовувати штучний інтелект для відеоспостереження. Правозахисники назвали це порушенням громадянських свобод

Франція ухвалила закон, сьома стаття якого легалізує використання штучного інтелекту для відеоспостережень, зокрема, на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі. Закон уже набув чинності й діятиме до кінця 2024 року.

Про це пише RFI.

У французьких Національних зборах стверджують, що така практика допоможе виявити потенційні небезпеки в режимі реального часу, тоді як правозахисники й ліві обурилися, називаючи це небезпечним прецедентом, порушенням конфіденційності та громадянських свобод.

Камери відеоспостереження, керовані штучним інтелектом, встановлять на дрони й літаки. Вони передаватимуть правоохоронцям дані про підозрілу поведінку людей на «спортивних, розважальних і культурних заходах», у яких беруть участь понад 300 людей.

Урядовці запевняють, що камери не розпізнаватимуть обличчя й не оброблятимуть жодні біометричні дані — відповідно до умов французької служби безпеки конфіденційності CNIL.

Утім, критики закону кажуть, що будь-які дані, які ідентифікують особу за її фізичними ознаками, є біометричними. До того ж вони заявляють, що цей інструмент спостереження базується на стереотипах стосовно статі, кольору шкіри тощо.