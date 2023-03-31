ВАКС дозволив спецрозслідування проти олігарха Олега Бахматюка в справі про хабар понад 700 мільйонів

Вищий антикорупційний суд дозволив заочно провести спеціальне досудове розслідування стосовно власника агрохолдингу «Укрлендфармінг», олігарха Олега Бахматюка у справі про хабар ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Про це пише Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Це дасть можливість завершити розслідування щодо Бахматюка й направити справу до Вищого антикорупційного суду на розгляд.
- 8 березня Вищий антикорупційний суд заочно заарештував олігарха Олега Бахматюка, проте бізнесмен, який зараз перебуває в Австрії, назвав рішення суду «грубим порушенням міжнародного права і безглуздим продовженням спроб НАБУ звинуватити мене хоч у чомусь».
- Як зазначає слідство, у 2015—2016 роках тодішний очільник фіскальної служби Роман Насіров одержав від власника агрохолдингу Олега Бахматюка понад 722 мільйони гривень хабаря. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку. Роман Насіров у цій справі вже перебуває в СІЗО.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура також підозрює Бахматюка в розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який надали ВіЕйБі Банку.