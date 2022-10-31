Ексголову ДФС Романа Насірова взяли під варту у справі про хабар від олігарха Бахматюка

Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні 722 млн грн хабаря від олігарха Олега Бахматюка за відшкодування його компаніям ПДВ.

Таке рішення 31 жовтня ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

Насірова триватимуть під вартою до 17 грудня з можливістю внесення застави у розмірі 523 205 865 грн.

У разі внесення застави він вийде із СІЗО під наступні обовʼязки: прибувати на першу вимогу;

не відлучатися з Києва без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з підозрюваним олігархом Олегом Бахматюком та іншими особами, визначеними в ухвалі;

здати на зберігання закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру. Йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам ексдепутата Олександра Онищенка, що нібито завдало 2 млрд грн збитків державі. Того ж дня Насіров зліг нібито з інфарктом у «Феофанію». 4 березня його обстежили в Інституті кардіології ім. Стражеска, де у нього не виявили інфаркту.