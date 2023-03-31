СБУ затримала керівництво Житомирської митниці на корупції

Служба безпеки України викрила на корупції керівництво Житомирської митниці. Організатором схеми була її начальниця.

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

«Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів», — зазначили там.

Очільниця митниці залучила до схеми одного з начальників відділів та місцевого брокера як посередника. Вони вимагали хабарі від бізнесменів, які ввозили в Україну різні товари.

В обмін на хабарі митники обіцяли не перешкоджати оформленню вантажів, а в разі відмови погрожували додатковими перевірками та затягуванням часу.

«За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди», — пояснили в СБУ.

Їм планують оголосити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).