У США випустили з вʼязниці шамана QAnon, якого засудили за штурм Капітолія

У США достроково відпустили з вʼязниці шамана QAnon на імʼя Джейкоб Ченслі. Його засудили за штурм Капітолія в січні 2021 року.

Про це пише BBC.

Наприкінці 2021 року йому дали 41 місяць позбавлення волі. Він мав вийти на свободу влітку цього року, але його звільнили раніше.

Чоловіка перевели в спеціальний заклад, де його готуватимуть до повернення в суспільство. Його мають звільнити в травні.

Його адвокат Альберт Воткінс заявив, що дострокове звільнення його клієнта було «доречним» і що йому має бути «дозволено перейти до наступного етапу».

Ченслі отримав один із найбільших вироків серед тих, кого вже засудили за штурм Капітолія.