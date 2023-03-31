У США випустили з вʼязниці шамана QAnon, якого засудили за штурм Капітолія

У США достроково відпустили з вʼязниці шамана QAnon на імʼя Джейкоб Ченслі. Його засудили за штурм Капітолія в січні 2021 року.
Про це пише BBC.
Наприкінці 2021 року йому дали 41 місяць позбавлення волі. Він мав вийти на свободу влітку цього року, але його звільнили раніше.
Чоловіка перевели в спеціальний заклад, де його готуватимуть до повернення в суспільство. Його мають звільнити в травні.
Його адвокат Альберт Воткінс заявив, що дострокове звільнення його клієнта було «доречним» і що йому має бути «дозволено перейти до наступного етапу».
Ченслі отримав один із найбільших вироків серед тих, кого вже засудили за штурм Капітолія.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.