Генштаб: Сили оборони ліквідували понад 400 російських окупантів та ще пʼять ворожих танків

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російських військових станом на 31 березня.
За минулу добу росія втратила вбитими приблизно 460 окупантів, ще пʼять танків, три бронемашини, чотири артилерійські системи, девʼять безпілотників, три одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, а також три одиниці спецтехніки.
Загальні втрати російського війська від початку повномасштабної війни наразі такі:
- Вночі проти 31 березня російські окупанти пустили по Україні 10 іранських дронів-камікадзе. Девʼять із них збили сили протиповітряної оборони. Водночас росіяни вдарили девʼятьма ракетами С-300 по Харкову.